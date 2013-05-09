Вулицями Дніпропетровська пройшла колона «Безсмертного полку»

«Я йшов у колоні, і як тисячі дніпропетровців ніс портрет свого діда. Він пройшов всю війну з 1941 по 1945 рік. І коли я йшов у колоні я задав собі питання: «А чи зможуть ці молоді хлопці, які йдуть з фотографіями воїнів, піднятися, як їх діди і прадіди, з гранатами на танк і битися з переважаючими силами противника?», - сказав Олександр Вілкул, - я йшов у колоні, я бачив їхні очі і я знаю відповідь: «Так! Ми зможемо, і не дай Бог нашим ворогам піти на нас. Ці хлопці зможуть встановити прапор Перемоги!».

У заході також взяли участь голова Дніпропетровської облдержадміністрації Дмитро Колєсніков та голова Дніпропетровської обласної ради Євген Удод.

«У кожній сім'ї є свої герої війни, які воювали проти німецько-фашистських загарбників, билися за свободу, мир і життя майбутніх поколінь. Для того, щоб зберегти пам'ять про ветеранів Великої Вітчизняної війни започаткована акція «Безсмертний полк». У її рамках створений спеціальний сайт nashpolk.dp.ua, на якому кожен бажаючий може розповісти про героя війни зі своєї родини та розмістити його фотографії», - сказав Олександр Вілкул.

Наразі на сайті вже розміщено близько 7 тисяч фотографій солдатів Великої Вітчизняної війни і акція триває.

«Цього року у рамках відзначення 70-річчя Битви за Дніпро з тих фотографій, які розміщуються на сайті, будуть створені фотоекспозиції для бібліотек та шкільних музеїв області», - зазначив Віце-прем'єр-міністр України.

Учасники акції «Безсмертний полк» пройшли урочистою колоною по Набережній Дніпропетровська.