Завтра в Україні - спека

Вітер південний, у південній та східній частинах північно-східний, 5-10 м/с, у Криму та Приазов'ї окремі пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 18°, у східних областях та в Карпатах місцями 5-8° тепла; вдень 25-30°, на узбережжі морів та в гірських районах 18-23°.

У Києві та області у п’ятницю - малохмарна суха погода. Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 19-14°, вдень 25-30°, у Києві вночі 12-14°, вдень 27-29°.

Сьогодні температура води у Чорному та Азовькому морях 13-19°; у Дніпрі біля Києва 18°.