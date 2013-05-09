На Вінниччині чиновник порвав на інспекторі ДАІ форму

У Вінницькій області голова селищної ради пошкодив на інспекторі ДАІ формений одяг, перешкоджаючи притягненню до кримінальної відповідальності п’яного скутериста.

Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області, під час несення служби з нагляду за дорожнім рухом працівники Державтоінспекції в одному із сіл Крижопілького району зупинили мопед без номерних знаків. Під час спілкування з водієм інспектори відчули від нього різкий запах алкоголю. Про те, що водій перебуває у нетверезому стані, свідчила і його поведінка.

Сп’янілого водія, який погрожував співробітникам міліції звільненням з роботи, інспектори доставили у лікарню для експертизи на вміст алкоголю в крові. У лікарні водій-правопорушник зателефонував знайомому, щоб той приїхав і «владнав» проблему.

Через деякий час у медичному закладі з’явився голова однієї із селищних рад та почав перешкоджати працівникам міліції виконувати службові обов’язки. Посадовець намагався втрутитися у роботу інспекторів ДАІ, а коли побачив, що усі його зусилля марні, на одному з міліціонерів порвав формений одяг.

Слідчим відділом міліції дану подію зареєстровано у Єдиному реєстрі досудових рішень за ст. 343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, працівника державної виконавчої служби) Кримінального кодексу України. Матеріали будуть направлені до прокуратури для розслідування.