На кримському пляжі знайшли бойову міну вагою в тонну

18 травня біля с. Заозерне, що поблизу Євпаторії (АРК), піротехніки ДСНС знищили морську якірну міну вагою 1020 кг.

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, небезпечний боєприпас знаходився на пляжі наполовину в грунті на глибині 1,5 метра у Чорному морі.

На місці події працювала група підводного розмінування аварійно-рятувального загону спеціального призначення ДСНС України у м. Севастополі та водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України в АР Крим.

Фахівці провели обстеження об'єкту та встановили, що це морська якірна міна радянського виробництва часів Великої Вітчизняної війни. Заряд вибухової речовини складав 120 кг у тротиловому еквіваленті. При підриві такої міни найбільшу небезпеку становить удар гідроударної хвилі. Відзначається, що боєприпас знаходився у бойовому стані і міг вибухнути від будь-якого фізичного впливу.

Водолази ДСНС, обстеживши дно в радіусі одного кілометра від місця знахідки, інших вибухонебезпечних предметів не виявили. Щоб не наражати на небезпеку людей, піротехніки евакуювали частину населення в с. Заозерное. Потім з дотриманням всіх норм безпеки міна була знищена на глибині 110 метрів. Радіус розльоту осколків при вибуху по поверхні в місці знаходження склав 1 км, гідроударна хвиля - 2 км.

Подібні снаряди випускалися у Радянському Союзі для ураження військових кораблів і підводних човнів супротивника.