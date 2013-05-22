Російській економіці пророкують грецький сценарій

Про це пише газета «Ведомости» з посиланням на аналітиків "Ренесанс капіталу". За словами Івана Чакарова з «Ренесансу», уповільнення економіки в Росії пов'язано з «пасткою середнього доходу».

У неї потрапляють країни, що розвиваються, які вже не можуть нарощувати економіку, які позбавляються своєї головної переваги - низьких витрат (так званої «переваги, того хто відстає»), відзначає Лента.ру.

Він нагадав, що в пастку потрапляють країни, які досягають річного ВВП на душу населення в 16 тисяч доларів, а в Росії зараз показник становить 16016 доларів. Чакаров додав, що з країн БРІКС Росія опинилася в «пастці середнього доходу» першою. За його словами, схожі явища почалися в економіці Західної Європи в 1970-х роках, у Південній Кореї - в 1995 році, а в Сінгапурі та Гонконгу - на початку 1980-х.

Чакаров посилається на розрахунки Національного бюро економічних досліджень США (NBER), яке встановило, що країни зазвичай втрачають дві третини від своїх темпів зростання. Для Росії це означає, що ВВП буде рости приблизно на 1,6 відсотка на рік проти 4,3 відсотка у 2010-2011 роках.

При цьому найближче десятиліття темпи зростання економіки не будуть перевищувати два відсотки в рік, а зростання доходів на душу населення - 1,9 відсотка проти п'яти відсотків у 2000-х роках. Чакаров стверджує, що це може змусити політиків нарощувати запозичення для зміцнення своєї влади, що зробить Росію «новою Грецією». «Ренесанс капітал» передбачав потрапляння Росії в «пастку середнього доходу» ще в листопаді минулого року. Тоді в інвестиційному банку заявляли, що шанси уникнути цього складають 60 відсотків, але країні необхідні економічні реформи.