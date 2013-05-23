У Києві грабували жінок під прикриттям співробітника "Беркуту"

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Оболонського району міста Києва, встановлено, що упродовж грудня 2012 року кілька жінок, які залишали свої автомобілі на майданчику поблизу ТРЦ на вул. Луговій, стали жертвами зухвалих нападів. За словами постраждалих, під час паркування до них зненацька підбігали грабіжники, один з яких відкривав дверцята автомобіля та виривав сумку з речами. Сума збитків, завданих жінкам, склала близько 53 тис. грн.

Як з’ясувалося, злочинці діяли під прикриттям співробітника полку міліції особливого призначення "Беркут", йдеться в повідомленні прокуратури. Так, володіючи інформацією про те, які саме слідчі та розшукові дії проводитимуть правоохоронці, міліціонер своїми вказівками допомагав злочинцям уникнути відповідальності.

Крім того, знаходячись поблизу місця скоєння злочину, сержант міліції сам розпитував свідків та очевидців події, використовуючи при цьому службове посвідчення. В подальшому зібрану інформацію він переказував злочинцям.

За результатами оперативно-розшукових дій двох учасників розбійних нападів, в тому числі міліціонера, було затримано, ще одного – розшукують.

Зловмисникам інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст.186 Кримінального кодексу України («Грабіж»).

На сьогодні матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом направлені до Оболонського райсуду столиці для розгляду по суті.