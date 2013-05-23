У Криму планується Міжнародний конгрес тюркських народів

Про це на засіданні круглого стілу в УНІАН повідомив голова Громадянського конституційного конгресу Юрій Збітнєв.

"Ми розраховуємо звернутися до Парламенської асамблеї тюрських народів, до якої входять чотири держави, у тому числі Азербайджан і Туреччина, щодо участі в цьому конгресі у якості спостерігача", - зауважив він.

Конгрес буде присвячений питанням культурного і національного розвитку, активної участі у конституційних перетвореннях, суспільного і політичного життя представників тюрських народів.

Особливу увагу планується приділити питанням кримських татар, міжнародним відносинам із суверенними тюркомовними державами та національним гуманітарним проектам.

За словами Збітнєва, в Україні сьогодні проживає більше мільйона представників тюрських народів, у тому числі кримські татари.

Надзвичайний і Повноважний посол Азербайджану в Україні у 2001-2010 роках Талят Мусеїб огли Алієв наголосив, що представники тюркських народів мають заявити про себе.

За його словами, тюркські народи - повноцінні громадяни України, вони так само беруть участь в економічних, політичних і культурних процесах і як і всі, зацікавлені у тому, щоб Україна була вільною, Україна «тримала свою незалежність потужно й міцно, щоб Україна була одним із гідних членів європейського суспільства, щоб в Україні людина жила вільно».