У Криму планується Міжнародний конгрес тюркських народів

01:59, 23 травня 2013
Суспільство
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У Криму восени планується провести Міжнародний конгрес тюркських народів України.

Учасники круглого столу на тему: «Тюркський фактор в Україні: чого хочуть корінні народи? У Криму пройде конгрес тюркських народів України »в агентстві УНІАН, 22 травня 2013 р.

Про це на засіданні круглого стілу в УНІАН повідомив голова Громадянського конституційного конгресу Юрій Збітнєв.

"Ми розраховуємо звернутися до Парламенської асамблеї тюрських народів, до якої входять чотири держави, у тому числі Азербайджан і Туреччина, щодо участі в цьому конгресі у якості спостерігача", - зауважив він.

Конгрес буде присвячений питанням культурного і національного розвитку, активної участі у конституційних перетвореннях, суспільного і політичного життя представників тюрських народів.

Особливу увагу планується приділити питанням кримських татар, міжнародним відносинам із суверенними тюркомовними державами та національним гуманітарним проектам.

За словами Збітнєва, в Україні сьогодні проживає більше мільйона представників тюрських народів, у тому числі кримські татари.

Надзвичайний і Повноважний посол Азербайджану в Україні у 2001-2010 роках Талят Мусеїб огли Алієв наголосив, що представники тюркських народів мають заявити про себе.

За його словами, тюркські народи - повноцінні громадяни України, вони так само беруть участь в економічних, політичних і культурних процесах і як і всі, зацікавлені у тому, щоб Україна була вільною, Україна «тримала свою незалежність потужно й міцно, щоб Україна була одним із гідних членів європейського суспільства, щоб в Україні людина жила вільно».

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