Верховна Рада змінила закон про молоко

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 267 народних депутатів із 356, зареєстрованих у сесійній залі.

Як відзначається у пояснювальній записці до законопроекту народного депутата від Партії регіонів Андрія Деркача, ним встановлюється чітке розмежування між молочними продуктами та продуктами, які містять замінники молочних складових, через введення терміну «молоковмісні продукти» та встановлення обов’язку виробників молочної продукції чітко дотримуватися вимоги про найменування виробленої продукції в залежності від її складників.

Крім цього, законопроектом конкретизуються правові підстави застосування механізму державного регулювання закупівельних цін на молоко.

Зокрема, запропонованими змінами визначається, що на етикетці, упаковці та інших видах маркування під основною назвою молоковмісного продукту та знаком для товарів і послуг обов’язково повинен міститися текст наступного змісту: «Продукт із замінниками складових молока». Розмір такого тексту має бути не меншим ніж 80% від найбільшого розміру тексту основної назви такого продукту або знаку для товарів і послуг .

Також проектом пропонується заборонити виробництво та реалізацію молоковмісних продуктів, масова частка молочних жирів у яких складає менше 50%.

Крім того, пропонується встановити, що суб’єкт господарювання, який здійснює роздрібну торгівлю молочними продуктами, традиційними молочними продуктами та молоковмісними продуктами, зобов’язаний розміщувати молоковмісні продукти окремо (на інших секціях, стелажах, прилавках) від молочних продуктів та традиційних молочних продуктів.

Місця, де розміщені молоковмісні продукти (секції, стелажі, прилавки) повинні бути інформаційно позначені як місця розміщення продуктів із замінниками складових молока.

Згідно із законопроектом, з метою забезпечення соціальних гарантій населення та протидії зловживанням монопольним становищем під час формування закупівельних цін на молоко та молочну сировину, Кабінет міністрів України у разі потреби за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, встановлює мінімально допустимий рівень закупівельних цін на молоко та молочну сировину на відповідні періоди календарного року.

Також законопроектом визначається, зокрема, що порушення вимог щодо маркування молоковмісних продуктів тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; порушення вимог щодо торгівлі молочною сировиною, молочними продуктами та молоковмісними продуктами - тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; виробництво або реалізація молоковмісних продуктів, масова частка молочних жирів в яких складає менше 50%, - тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.