Україна може посісти шосте місце в світі за експортом пшениці

Так вважає економіст Інвестиційного центру Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Дмитро Приходько.

За його словами, Україна також може наростити поставки фуражних зернових культур до 2021 року до 19 млн тонн, що дозволить їй зайняти третє місце в рейтингу експортерів фуражу.

«Україна нарощуватиме експорт як пшениці, так і фуражних зернових культур, особливо кукурудзи. За прогнозами ФАО і Організації економічного співробітництва та розвитку, стабільний експорт становитиме приблизно 14 млн тонн, тоді як експорт фуражних культур становитиме 19 млн тонн», - сказав експерт у ході міжнародного форуму «Світовий зерновий ринок – тенденції, ризики, ініціативи».

Приходько також повідомив, що за прогнозами ФАО до 2021 року лідером з експорту пшениці стане Росія, яка поставлятиме на зовнішні ринки 26 млн тонн цієї культури.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Міністерства аграрної політики та продовольства України, в 2012/2013 маркетинговому році (МР, липень 2012 – червень 2013) вітчизняні аграрії поставлять на зовнішні ринки близько 24 млн тонн зернових проти 22 млн тонн у 2011/2012 МР.