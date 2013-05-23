Київрада готова віддати 2 га землі прокуратурі

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 76 з 91 зареєстрованого в залі депутата.

Зазначається, що земельна ділянка перебуває у державній власності.

Як повідомив присутній на засіданні заступник прокурора Києва Володимир Гоголь, прокуратура має намір розширити можливості Національної академії для навчання. Наразі викуплені приміщення на території колишнього мотоциклетного заводу, які планується пристосувати під навчальні корпуси.

Також в планах вирішення проблем житлового характеру. Оскільки торік, за словами Гоголя, Київ виділив для київської прокуратури лише одну квартиру, то питання забезпечення житлом є дуже актуальним і зважаючи на це планується побудувати житловий будинок для співробітників органів прокуратури.

Крім того, повідомив Гоголь, планується звести новий адміністративний корпус, в якому розмістити всі структури прокуратури Києва, які наразі розкидані по всьому місту. Він звернув увагу, що відповідно до нового Кримінального процесуального кодексу обмежено терміни винесення рішень і забезпечити це практично неможливо, коли структури знаходяться в різних місцях Києва, тому є потреба звести їх в єдиний корпус.

Як зазначається в рішенні, земельна ділянка, про яку йдеться, забудована. Орієнтовна площа забудови 5,6 тис. кв. м.