У Лондоні вручили міжнародну Букерівську премію

Ім'я переможця було оголошено в середу ввечері на урочистій церемонії в музеї Альберта і Вікторії в Лондоні. Серед претендентів був і російський письменник Володимир Сорокін. Він став другим росіянином, що потрапив до переліку номінантів - першою була Людмила Улицька в 2009 році, повідомляє РІА Новости.

Лідії Девіс 65 років, вона відома як автор коротких оповідань, романів, есе, а також як перекладачка класичної французької літератури, передусім Пруста і Флобера.

До списку номінантів, крім Сорокіна і Девіс, цього року увійшли також У. Р. Анантамурті з Індії, Аарон Аппельфельд з Ізраїлю, Інтізар Хусейн з Пакистану, Янь Ліеньке з Китаю, а також Марі Ньдяй з Франції та Йосип Новакович з Канади, швейцарець Пітер Штам і американка Мерілін Робінсон.

Міжнародна Букерівська премія вручається з 2005 року раз на два роки письменникам-небританцям, чиї твори доступні англійською мовою. Лауреат премії отримує 60 тисяч фунтів стерлінгів і 15 тисяч фунтів на переклад книги.