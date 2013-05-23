У Хмельницькому водій після ДТП заламував руки журналістці

Хмельницький. 23 травня УНІАН. У Хмельницькому розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.171 Кримінального кодексу України за фактом перешкоджання професійній журналістській діяльності.

Як передає кореспондент УНІАН, вдень 22 травня у Хмельницькому один з учасників дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася у центрі міста, перешкоджав професійній діяльності журналістки обласного державного ТРК “Поділля-Центр” Оксані Чушкіній.

Як повідомила УНІАН сама журналістка, діставшись на місце ДТП, вона почала виконувати прямі професійні обов’язки. Одному з учасників пригоди це не сподобалося.

“Він наблизився до мене і взявся заламувати руку. У цей момент двоє інспекторів ДАІ жодним чином не відреагували на інцидент і спокійно дивилися. Далі нападник вирвав мобільний телефон і кинув у бік даішника, який згодом цей телефон віддав мені. Щоправда, працівник міліції повністю заперечує цей факт. Ми ж володіємо відео, де все зафіксовано”, - розповіла Чушкіна.

Як заявили кореспонденту УНІАН у прес-службі Хмельницької обласної прокуратури, прокуратурою Хмельницького, за заявою журналіста ХОДТРК «Поділля-центр» у Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за ч.1 ст.171 ККУ за фактом перешкоджання професійній журналістській діяльності.

Проводиться досудове розслідування.