Експерти назвали причини успішного випуску облігацій УЗ

Дебютний випуск п'ятирічних облігацій Державної адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниця») на суму 500 млн. дол., що відбувся в середині травня 2013 року, став успішним, завдяки активним і послідовним зусиллям, що проводяться останнім часом, з реформування галузі, підвищення якості фінансової звітності «Укрзалізниці», формулювання і реалізації збалансованої фінансової стратегії.

Про це в коментарі УНІАН заявив керівник сектора інфраструктури і енергетики в Україні, старший банкір Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні Марк Магалецький.

«Значний прогрес у цій сфері було досягнуто в 2011-2012 роках, що знайшло своє відображення в ухваленні Програми реформування і відповідної законодавчої бази та початку підготовки корпоратизації «Укрзалізниці», - сказав експерт.

Разом з тим, на його думку, останніми місяцями ці процеси помітно сповільнилися. «У Національному плані дій на 2013 р. передбачалося створити акціонерне товариство на базі УЗ в квітні цього року. Проте, станом на сьогоднішній день цього не сталося», - сказав банкір, звернувши увагу на те, що нові терміни ухвалення цього рішення і подальших дій залишаються невідомими.

«Безумовно, реформування такої складної галузі вимагає ретельної підготовки. З іншого боку, галузь потребує термінових і масштабних інвестицій в модернізацію і розвиток. Випуск єврооблігацій - це добрий крок вперед, який дозволить вирішити цілу низку невідкладних завдань з фінансування першочергових капітальних вкладень і оптимізації кредитної заборгованості», - наголосив Магалецький.

За його словами, порівняння результатів випуску облігацій «Укрзалізниці» з аналогами в Європі та регіоні – наприклад, з Російськими залізницями - наочно показує потенціал для розвитку «Укрзалізниці». «Визначальним чинником у зв'язку з цим будуть темпи і якість реформування галузі в цілому. Сподіватимемося, що подальші кроки не змусять себе чекати і «Укрзалізниця» зможе виконати не тільки свої галузеві завдання, а й стати одним із локомотивів зростання для економіки України», - переконаний банкір.

Як повідомляв УНІАН, у середині травня «Укрзалізниця» провела розміщення п'ятирічних євробондів на 500 млн. дол. Доходність цих боргових паперів із погашенням в травні 2018 року перебуває на рівні 9,5%. Організаторами розміщення стали банки Barclays, Morgan Stanley і Sberbank. «Укрзалізниця» спрямує 500 млн. дол., одержаних від розміщення п'ятирічних євробондів, на реалізацію програм капітальних вкладень і рефінансування короткострокового кредитного портфеля.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло випуску облігацій фінальний довгостроковий рейтинг в іноземній валюті «B-».

Крім того, Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг в іноземній валюті «Укрзалізниці» на рівні «B-», а також національний довгостроковий рейтинг «BBB+(ukr)» і короткостроковий рейтинг в іноземній валюті на рівні «B». Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's підвищило довгостроковий корпоративний рейтинг «Укрзалізниця» до рівня «В» з «В-», проте прогноз щодо рейтингу «негативний».