Завтра в Україні знову дощитиме

Завтра в Україні у зв`язку з переміщенням активного циклону очікується ускладнення погодних умов: грозові дощі, місцями сильні зливи та град, у західній частині - сильні дощі.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, у східних областях вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ; вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви вітру та шквали 15-20 м/с, у південній частині, центральних, а вдень і в східних областях подекуди 25 м/с.

Температура в західних областях вночі 8-13°, вдень 14-19°; на решті території вночі 12-17°, вдень 20-25°, на півдні і сході до 28°.

У Київській області та Києва завтра також пройдуть грозові дощі, місцями сильні зливи. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, під час гроз шквали 15-20 м/с. Температура в області вночі 12-17°, вдень 20-25°, у столиці вночі 14-16°, вдень 20-22°.

23 травня температура води становила в Чорному морі 19-21° (біля Одеси, Ялти та Феодосії 13-16°), в Азовському морі 21-24°; в Дніпрі біля Києва 23°.