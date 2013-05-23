В Україні планують за рік виробити сільгосппродукції на 236 мільярдів

Вітчизняні аграрії продовжують нарощувати обсяги виробництва сільгосппродукції. Так, за січень-квітень воно збільшилося на 5,1%. Загалом за підсумками 2013 року в Україні очікується виробництво аграрної продукції на рівні 236 мільярдів гривень.

Про це під час колегії Міністерства аграрної політики та продовольства, яка відбулася в межах виставки «АГРО-2013», повідомив директор Департаменту економічного розвитку аграрного ринку Віталій Саблук.

«Із січня по квітень в усіх категоріях господарств валове виробництво сільгосппродукції збільшилося на 5,1%. Так, зростання продемонстрували 20 областей. І якщо ми збережемо таку позитивну тенденцію, ми можемо сподіватися, що за поточний рік в Україні буде вироблено сільгосппродукції на 236 мільярдів гривень, що на 6% більше, ніж у 2012-му», − зазначив Віталій Саблук.

За словами директора департаменту, за цей період збільшилося виробництво харчових продуктів, а ціни на неї зменшилися.

«Харчова промисловість наростила виробництво на 2,5%, а ціни на її продукцію зменшилася на 0,8%. Так, у квітні порівняно з минулим роком подешевшали овочі, яйця та цукор. Водночас, проведення сільськогосподарських ярмарків дасть змогу зберегти стабільність цін. Загалом з початку року по всій Україні їх відбулося понад 19 тисяч», − зауважив фахівець.