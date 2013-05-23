В Одесі обвалився будинок, під завалами можуть бути люди

Як повідомляє відділ зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю Головного управління Держслужби НС в Одеській області, о 15.30 до служби «101» в Одесі надійшло повідомлення від перехожих, що по провулку Куйбишева, 7/9, сталося руйнування будинку.

На місце події прибули 6 пожежно-рятувальних відділень ГУ ДСНС в Одеській області, серед яких спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль, міська рятувальна служба «1577», три бригади швидкої допомоги, газова служба та міліція.

По прибуттю було встановлено, що сталося часткове руйнування під’їзду 3-поверхового відселеного аварійного будинку. Надійшли повідомлення, що під завалами знаходяться жінка та чоловік, особи яких встановлюються.

Ведуться рятувальні роботи.