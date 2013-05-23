Не менше 18 людей постраждали через ураган у Бухаресті
23:04, 23 травня 2013Суспільство
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Не менш 18 людей сьогодні постраждали в столиці Румунії, Бухаресті, через ураган, який зривав дахи будинків і виривав дерева.
Повідомляється, що постраждалі в результаті обвалення однієї з будівель були доставлені в лікарні міста, одна людина перебуває в комі. За даними румунських метеорологів, пориви вітру в столиці досягали 80 кілометрів на годину.
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В результаті розгулу стихії майже 17 тисяч людей залишилися без електрики. Чотири літаки, що прямували в Бухарест, були змушені здійснити посадку в аеропорту міста Констанца, передає РІА «Новости».
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