Не менше 18 людей постраждали через ураган у Бухаресті

Повідомляється, що постраждалі в результаті обвалення однієї з будівель були доставлені в лікарні міста, одна людина перебуває в комі. За даними румунських метеорологів, пориви вітру в столиці досягали 80 кілометрів на годину.

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В результаті розгулу стихії майже 17 тисяч людей залишилися без електрики. Чотири літаки, що прямували в Бухарест, були змушені здійснити посадку в аеропорту міста Констанца, передає РІА «Новости».