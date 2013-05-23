У ВР зареєстровано постанову про 60-річчя Норильського повстання

Як повідомили УНІАН у прес-службі «УДАРу», зокрема, Наливайченко пропонує уряду утворити оргкомітет, розробити і затвердити план заходів з підготовки, проведення та фінансування відзначення 60-річчя Норильського повстання, Державному комітету телебачення і радіомовлення - забезпечити висвітлення у ЗМІ заходів, присвячених 60-річчю Норильського повстання, організувати тематичні радіо- та телепередачі.

На думку депутата, ухвалення постанови про відзначення 60-річчя Норильського повстання у рік головування України в ОБСЄ сприятиме реалізації принципів поваги до людської гідності, свободи, демократії, рівності, верховенства права, дотримання прав людини та засвідчить засудження нашою державою тоталітаризму, бажання розбудовувати демократію та приєднатися до європейської спільноти.

Як нагадали в «УДАРі», в цьому році виповнюється 60 років з часу Норильського повстання - події, яка стала проявом ненасильницького опору тоталітарній системі.

Повстання в Норильському концтаборі (Таймирський, а тепер Долгано-Ненецький округ Красноярського краю РФ) розпочалося 25 травня 1953 року й тривало до 4 серпня 1953 року. Участь в повстанні взяли близько 20 тис. політичних в’язнів, представників 86-ти національностей. У Норильському повстанні відстоювали власні права та свободи українці, яких було понад 70% від загальної кількості в’язнів.