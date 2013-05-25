Суд звільнив затриманого за хабар керівника району

Про УНІАН повідомили сьогодні в прес-службі прокуратури Сумської області.

Прокуратура не згодна із цим рішенням суду і має намір подати апеляцію.

«Кримінальним законом правопорушникам передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років із конфіскацією майна. З метою тримання підозрюваних під вартою до завершення досудового розслідування слідчий прокуратури принципово та обґрунтовано звернувся до суду з відповідними клопотаннями. Однак суд відмовився заарештувати затриманих і 22 травня звільнив їх з-під варти, не обравши жодного альтернативного запобіжного заходу. Прокуратура, звісно, з таким рішенням категорично не згодна і не примириться з незрозумілою позицією суду. Наразі готуються апеляції», - наголошує прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня до прокуратури області з письмовою заявою звернулася жителька села Червоне Сумського району про вимагання від неї неправомірної вигоди. Заява слідчим прокуратури області внесена до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України. За інформацією старшого прокурора відділу прокуратури області Олексія Болгова, досудовим розслідуванням встановлено, що заступник голови Путивльської райдержадміністрації за попередньою змовою з жителем Харківщини, зловживаючи своїм службовим становищем, вимагав неправомірну вигоду у вигляді коштів у сумі 10 тисяч доларів та 10 тис. гривень від фізичної особи-підприємця за позитивне вирішення питання щодо передачі в оренду земельної ділянки площею 13,5 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель запасу, що знаходяться на території Бобинської сільської ради Путивльського району. 20 травня зловмисники одержали від підприємця 50 тис грн, але були затримані. Предмет хабара вилучений слідчим прокуратури області під час проведення огляду місця події.