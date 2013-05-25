Поїзд Київ-Москва минатиме кордон без зупинки

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби України.

Як повідомили у прес-службі, 27 травня о 18.30 на залізничній станції “Київ-пасажирський” розпочнеться контроль пасажирського потяга № 5/6 “Київ-Москва-Київ” за новою технологічною схемою.

“Нова технологія передбачає прикордонно-митне оформлення поїзда на станції “Київ-пасажирський” та відміну нічної зупинки на кордоні в пункті контролю “Конотоп” ”, - повідомили у прес-службі.