Поїзд Київ-Москва минатиме кордон без зупинки
00:28, 25 травня 2013Суспільство
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Контроль пасажирського потягу “Київ-Москва-Київ” буде проходити на станції “Київ-пасажирський”, а не вночі на кордоні в пункті контролю “Конотоп”
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби України.
Як повідомили у прес-службі, 27 травня о 18.30 на залізничній станції “Київ-пасажирський” розпочнеться контроль пасажирського потяга № 5/6 “Київ-Москва-Київ” за новою технологічною схемою.
“Нова технологія передбачає прикордонно-митне оформлення поїзда на станції “Київ-пасажирський” та відміну нічної зупинки на кордоні в пункті контролю “Конотоп” ”, - повідомили у прес-службі.
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