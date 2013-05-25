У Білорусі за рік зробили 273 трансплантації

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного комітету з науки і технологій Білорусі.

«Минулого року виконано 52 трансплантації печінки, 201 – нирки, 20 – серця (у даній сфері Білорусь обіймає перше місце серед країн СНД – УНІАН). Було також зроблено 3491 операцію кардіохірургічного профілю, з них 27 – іноземним громадянам», - зазначається в повідомленні ДКНТ Білорусі.

Окрім цього, було підготовлено 55 трансплантатів мезенхімальних стовбурових клітин (МСК) для 45 пацієнтів з реакцією «трансплантат проти господаря», 35 протипухлинних вакцин дендритних клітин для семи пацієнтів з гліобластомою, 12 трансплантатів МСК для 12 пацієнтів з цирозом печінки.

За даними ДКНТ, у 2012 році Білорусь збільшила експорт наукомісткої і високотехнологічної продукції до 10 млрд дол.

«За оцінкою фахівців і експертів, дієвим інструментом інноваційного розвитку країни є державна програма інноваційного розвитку Республіки Білорусь, яка реалізовується в 2011-2015 роках», - зазначається у повідомленні ДКНТ Білорусі.

Довідка УНІАН. У 2012 році у рамках держпрограми реалізовувалося 458 проектів, з них 243 найважливіших проектів і 215 проектів, включених до планів і програм розвитку видів економічної діяльності областей і Мінська.

Загальні інвестиційні витрати за проектами держпрограми становили 17,9 трлн рублів (2,062 млрд дол.), зокрема за найважливішими – 14,7 трлн рублів (1,7 млрд дол.). Обсяг проведеної інноваційної продукції за завершеними проектами – 30,6 трлн рублів (3,5 млрд дол.). Створено (модернізовано) 3.293 робочих місця.

Протягом останніх п'яти років обсяг випуску нової продукції, створеної за завершеними розробками державних науково-технічних програм, послідовно збільшувався і у 2012 році становив 2,08 млрд дол. (у 2011 році – 1,47 млрд дол.).