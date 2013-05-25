У Чернігові триває міжнародний фотофестиваль

Як передає кореспондент УНІАН, організатори через нестабільну погоду перенесли фестиваль з Алеї героїв у центрі міста на подвір'я обласного художнього музею імені Галагана на Валу. Заходи фестивалю проходять безпосередньо на подвір'ї та у приміщенні музею. Зокрема, відкрилася "фотосушка" – на мотузках, як білизна, розвішані фотографії фотографів-любителів.

За словами одного з організаторів фестивалю Олександри Федоренка, "фотосушка" дозволила презентувати роботи непрофесійних фотографів, однак серед них є фото, що заслуговують на увагу.

"У рамках фестивалю ми вирішили поєднати професіоналів та любителів, адже у наш час практично кожна людина може стати професіоналом, придбавши якісну техніку та навчаючись. Фестиваль фотографії – це модно, яскраво, це у тренді", - зазначила вона.

Федоренко додала, що цього року було прийнято рішення раз на місяць "Зелену сцену" робити розширеною і перше, що спало на думку, це провести фестиваль фотографії.

У приміщенні художнього музею відкрилася персональна виставка Сергія Аніщенка (призер "Фотограф року 2012 у номінації "Серія"), присвячена відзначенню свята Маланка в одному із сіл Чернівецької області. ("Маланка в Красноільску").

Крім того, в програмі Open Air Photo лекції та демонстрація короткометражних і мультимедіа-проектів.