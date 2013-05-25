Офіційний курс валют на 27 травня

Нацбанк встановив офіційний курс гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 27 травня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 799.3000 (на 24 травня – 799.3000) 100 EUR – 1034.2143 (на 24 травня – 1030.1378) 10 RUR – 2.5523 (на 24 травня – 2.5398) Усі курси валют на 27 травня

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