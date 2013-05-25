Офіційний курс валют на 27 травня
04:00, 25 травня 2013Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні.
Нацбанк встановив офіційний курс на понеділок
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 27 травня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD – 799.3000 (на 24 травня – 799.3000)
100 EUR – 1034.2143 (на 24 травня – 1030.1378)
10 RUR – 2.5523 (на 24 травня – 2.5398)
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