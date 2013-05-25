Кількість працюючих в Україні зменшилася на 200 тисяч

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час проведення гарячої телефонної лінії в Кабінеті міністрів заявила заступник голови правління фонду Валентина Нікітенко.

«Ми, як будь-який державний орган, сподіваємося, що виконаємо план. Але все залежить не від нас. Якщо порівнювати з 2012 роком, за 4 місяці 2013 року кількість працюючих зменшилася на 200 тисяч. Посудіть самі», - сказала Нікітенко.

Як повідомляв УНІАН, Пенсійний фонд України завершив фінансування виплат травневих пенсій загальним обсягом більш як 20,6 млрд грн, забезпечивши виплату пенсій і грошової допомоги в повному обсязі по всіх регіонах України.

Надходження власних коштів Пенсійного фонду за чотири місяці 2013 року становили 53,3 млрд гривень і забезпечили виконання планового показника на 103,5%.

У лютому Кабінет міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2013 рік з доходами 230,3 млрд грн, видатками 252,1 млрд грн і дефіцитом 21,8 млрд грн, що на 5,4 млрд грн (24,8%) менше за фактичний показник 2012 року.