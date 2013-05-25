Київське метро готове до свят і футболу

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, також у неділю, 26 травня, з 17.30 на Куренівсько-Червоноармійській та з 19.00 на Святошинсько-Броварській і Сирецько-Печерській лініях буде збільшено кількість потягів.

У разі необхідності 25 травня на станції «Золоті ворота», а 26 травня на станціях «Майдан Незалежності» і «Хрещатик» можуть бути введені обмеження на вхід для пасажирів.

Як зазначають у КП «Київський метрополітен», такі заходи необхідні для забезпечення рівномірного заповнення станцій після закінчення святкових заходів.

Разом з тим, у зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) та «Металург» (Запоріжжя) станція метро «Олімпійська» 26 травня буде зачинена для пасажирів на вхід та вихід з 17.00 до 18.00. На час закриття потяги слідуватимуть повз станцію без зупинки.

Якщо після закінчення матчу пасажиропотік перевищуватиме провізну спроможність, імовірним також є введення обмежень на вхід пасажирів до станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого».

Також на зазначених станціях буде посилено штат чергового персоналу і призначено відповідальних осіб для контролю за пасажиропотоками.