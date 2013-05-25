Донеччани за місяць здали в міліцію близько півсотні одиниць зброї

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецького міськуправління міліції з посиланням на начальника сектора дозвільної системи міськуправління міліції Володимира Корзуна.

За його словами, аналіз свідчить, що населення свідомо підходить до питання законності зберігання зброї і, перш за все, до особистої безпеки і безпеки своїх сімей.

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«Городяни завжди з належною увагою ставляться до подібних акцій і самостійно приносять до відділень органів внутрішніх справ зброю. Це пояснюється, перш за все, тим, що люди не хочуть мати проблем із законом і вважають за краще добровільно повідомити міліції про наявні рушниці, пістолети, боєприпаси тощо, - відзначив Корзун. - До того ж, громадяни мають повне право офіційно узаконити за собою зброю, пройшовши необхідну процедуру».