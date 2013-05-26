У Горлівці сталася пожежа на хімзаводі Фірташа

НП сталася сьогодні вранці, повідомляє НБН з посиланням на прес-служба ДОДА.

Займання сталося о 7:18. Загорівся технологічний корпус 1В - цех з виробництва компресорів.

Пожежники виїхали за третім, підвищеним номером виклику. О 8:07 пожежу було локалізовано, а о 8:42 ліквідовано. На місці події працювали 60 пожежників і 16 одиниць спеціальної техніки.

Загиблих і постраждалих немає. Вогнем пошкоджено один компресор і 50 кв. м покрівлі.

Як відомо, концерн «Стирол» - велике підприємство хімічної промисловості, знаходиться в місті Горлівка Донецької області. У 2010 році відбувся продаж «Стиролу» підприємцеві Дмитру Фірташу. Виробництво «Стирол» увійшло до Group DF холдинг OSTCHEM.