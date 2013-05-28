Україна приєдналася до європейської системи контролю якості ліків

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Державної служби України з лікарських засобів Олексій Соловйов.

За його словами, з 18 березня в Україні почала діяти конвенція про розробку Європейської фармакопеї.

Соловйов пояснив, що приєднання до вказаної конвенції означає, що в Україні діють і застосовуються на практиці такі ж лабораторні методи контролю якості ліків, як і в країнах Європейського Союзу.

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«Компанії-виробники лікарських засобів уже не зможуть застосовувати подвійні стандарти в підходах до контролю якості ліків, а саме - спрощені методи контролю для ринку України й повні для країн Європи. Це означає, що ліки в Україні проходять повну лабораторну оцінку за всіма необхідними показниками, що служить ще одним інструментом у системі забезпечення якості лікарських засобів», - сказав Соловйов.

Він зазначив, що найважливішою складовою цієї системи є встановлені вимоги до виробництва лікарських засобів, які в світі називають «належна виробнича практика» (GMP).

«Дотримання належної виробничої практики - це гарантія того, що готові лікарські засоби повністю відповідатимуть заданим властивостям. Тому з 15 лютого 2013 року до нашої країни з-за кордону надходять лише ті препарати, виробництво яких відповідає вимогам GMP Європейського Союзу. Українські ж виробництва працюють за цими світовими стандартами з 2010 року», - сказав Соловйов.

Він також підкреслив, що Держлікслужба України є членом Міжнародної системи взаємодії фармацевтичних інспекцій – організації, що об'єднує регуляторні органи 42 країн із найбільш жорстким фармацевтичним законодавством.

«Таким чином, українці, як і європейці, використовують ліки, вироблені в однаково жорстких умовах за правилами GMP, а контролюються ці ліки за однаково жорсткими методами Європейської фармакопеї», - зазначив Соловйов.