В академії при Януковичі припинили викладати боротьбу з корупцією

Про це повідомили УНІАН в інформаційній службі Transparency International Україна.

Як стало відомо організації, у президентській академії держуправління зняли з викладання постійно діючий курс «Запобігання та протидія корупції». Розроблений ученими НАДУ в 2011 році, цей курс був єдиною в Україні цілісною антикорупційною навчальною програмою, зорієнтованою на підготовку магістрів у галузі знань «державне управління». Для його впровадження викладацький склад НАДУ розробив методичні матеріали, навчальні посібники та підручники, які оновлювалися кожного року в залежності від розвитку антикорупційного законодавства тощо.

Незважаючи на тривалі спроби викладачів зробити цей курс обов’язковим для вивчення слухачами НАДУ, він до останнього часу залишався в статусі факультативного. Тому згодом зацікавленим слухачам довелося справляти плату за його вивчення. За результатами останнього засідання Вченої ради НАДУ, що відбулося в травні ц.р., навчальний курс «Запобігання та протидія корупції» був узагалі вилучений із навчального плану.

«Такий стан справ вкотре розкриває уявну важливість наукових антикорупційних розробок для уряду України. Вони стають непотрібними владі наступного ж дня після ствердного звіту міжнародних аудиторів. Саме так зривається Національна антикорупційна стратегія, затверджена главою держави, й ніхто за це не притягається до відповідальності. Ми закликаємо Віктора Януковича взяти цю проблему під особистий контроль і негайно відновити антикорупційне навчання публічних службовців», - наголосив виконавчий директор Transparency International Україна Олексій Хмара.

В організації нагадали, що серед головних завдань Національної антикорупційної стратегії на 2011-2015 рр., схваленої указом Президента України від 21 жовтня 2011 року, визначено «формування антикорупційної правосвідомості громадян шляхом запровадження соціально-просвітницьких програм, створення системи антикорупційної освіти в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, незалежно від форми власності». У своєму останньому звіті Група держав Ради Європи проти корупції (GRECO) відзначила позитивні зрушення в проведенні антикорупційних тренінгів для українських держслужбовців.

Водночас, у Transparency International Україна заявляють, що системна робота із впровадження антикорупційної освіти в Україні не проводиться. Як свідчить звіт Мін’юсту про результати проведення заходів щодо запобігання та протидії корупції, «протягом 2012 року Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України не реалізовувалися заходи щодо запровадження у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах освітніх програм, тематичних занять з питань протидії корупції».