ЗМІ: Через митні «новації» овочі можуть подорожчати на 30%, кава - на 50%

За інформацією експертів проекту "АПК-Інформ: овочі та фрукти", Міністерство доходів і зборів на початку травня переглянуло "імпортні довідкові ціни" на плодоовочеву продукцію, які митними органами застосовуються як індикативні ціни, заборонені СОТ, пише Комерсант-Україна.

За інформацією митних брокерів, проблеми торкнулися не тільки імпортерів фруктів і овочів, але і всієї товарної групи 1-24 (продукти харчування).

"На початку травня Міністерство доходів і зборів підготувало нову тарифну сітку - базу даних митної вартості, а 28 травня з'явилося роз'яснення, що вартість застосовується не до ваги нетто, а до ваги брутто", - сказав на умовах анонімності один з брокерів.

В "АПК-Інформ" зазначають, що витрати на розмитнення овочів і фруктів у травні виросли мінімум на 30%, які імпортери будуть включати в кінцеву вартість продуктів. А, наприклад, митна вартість кави збільшилася більш ніж на 50%.

"Тобто вони враховують не сам вагу продукту, але і вагу банки. Я не здивуюся, що скоро і вагу транспорту, на якому везуть вантаж, також будуть враховувати", - сказав співрозмовник видання.

Учасники ринку зазначають наявність проблем не тільки з імпортними вантажами, а й з експортом фруктів, ягід і зелені.