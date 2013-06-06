Нафтогаз продовжує переговори з Газпромом про передоплату за транзит

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам заявив міністр вугільної промисловості та енергетики України Едуард Ставицький.

«Поки ми знаходимося в переговорах», - сказав Ставицький.

При цьому він зазначив, що майбутній опалювальний сезон буде проведено без проблем.

«Опалювальний сезон проведемо на 100% добре», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня Ставицький заявив, що Україна розраховує отримати передоплату від російської компанії «Газпром» за транзит газу, який буде здійснено через територію України до країн Європи в 2013 році.

Транзит російського газу через територію України до країн Євросоюзу в січні-квітні 2013 року скоротився на 18,17% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 25,211 млрд куб. м.

При цьому в квітні транзит газу скоротився до 5,775 млрд куб. м порівняно з 6,595 млрд куб. м у березні ц.р.

Раніше міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький прогнозував обсяг транзиту газу через територію України до країн ЄС у 2013 році на рівні 2012 року.

Транзит газу з РФ за підсумками 2012 року становив 84,261 млрд куб. м, що на 19,13% менше показника за 2011 рік.

Довідка УНІАН. Транзит газу територією України здійснює дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» - «Укртрансгаз», що є оператором національної газотранспортної системи. Компанія експлуатує 37,1 тис. км магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.