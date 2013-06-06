В Києві відбудеться відкриття першої в Україні паркової бібліотеки для дітей

В суботу 8 червня 2013 г. в 14.00 за підтримки Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації відкриється перша в Україні паркова бібліотека для дітей та дорослих.

Під час свята дитячої творчості, що відбудеться в київському парку ім. Тараса Шевченка та буде присвячено Дню захисту дітей, буде створено початковий книжний фонд, книжки з якого відвідувачі парку зможуть почитати в будь який час.

Всі бажаючі сможуть приєднатися до ініціативи та внести свій вклад в створення першої в Україні паркової бібліотеки. Для цього буде достатньо принестибудь-яку книгу, для дорослих або для дітей, нову чи стару,таку, що можно залишити в парку. Книзі буде забезпечена «житлова площа» в центрі столиці.

Для дітей відбудуться тематичні майстер-класи: орігамі, майстерність ілюстрації, створення книжних аксесуарів – закладок, книжкова «швидка допомога» (реставрація пошкоджених книжок) і т.д.

Окрім цього буде проведено низку конкурсів для дітей. Переможці отримають призи.

В ході заходу відбудеться художнє разфарбування лавочок київськими митцями.

Місце проведення заходу: парк ім. Тараса Шевченка. Сцена біля фонтану.

Дата: 08.06.2013

Початок: 14.00

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