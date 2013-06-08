Міліція затримала торговців особливо небезпечним наркотиком

Як повідомили УНІАН сьогодні у Відділі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, діяльність угрупування характеризувалася чітким розподілом ролей, матеріально-технічним оснащенням, високим рівнем конспірації та вузьким колом осіб, обізнаних про місця виготовлення й збуту заборонених речовин.

Затримані збували зілля через добре налагоджену мережу, й лише за 10 мілілітрів зілля наркохворий платив 500 грн.

Наразі всім п'ятьом зловмисникам, які входили до цього угрупування, повідомлено про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилка або збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України й обраний запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Затриманим загрожує позбавлення свободи на строк від 6 до 10 років із конфіскацією майна.