Жителі Донецької області добровільно принесли в міліцію 600 одиниць зброї

У Донецькій області з 1 по 31 травня проходив місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів і вибухових матеріалів, і за цей період населенням регіону було здано близько 600 одиниць зброї.

Як повідомили УНІАН у Відділі по зв'язках з громадськістю Головного управління МВС України з посиланням на начальника дозвільної системи обласного главку Олега Кулити, у вказаний період населення Донецької області добровільно здавало зброю, яка зберігалася також незаконно.

За його словами, протягом місяця жителі області принесли в міліцію близько 600 одиниць зброї, з яких 11 - нарізної зброї армійських зразків, 19 - мисливської нарізної зброї (7 одиниць з яких зберігалися незаконно), 246 - мисливської гладкоствольної зброї (78 з них зберігалися незаконно), 16 одиниць холодної зброї, 4 - саморобної вогнепальної зброї, 4 обрізи мисливської рушниці, 272 - газової зброї (32 з них зберігалися незаконно), 11 - зброї травматичної дії.

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Окрім цього жителі області добровільно приносили і вибухові речовини: близько 900 штук боєприпасів до різних видів зброї, близько 2 кг вибухових матеріалів, 4 електродетонатора, 14 снарядів, 5 мін і 3 гранати.

Так, наприклад, в Єнакіївський міськвідділ міліції звернувся 51-річний місцевий житель, який добровільно здав пістолет «ТТ» калібру 7,62 мм з видаленими номерами. Як пояснив заявник, зброю він знайшов в лісосмузі м.Углегорська.

У дозвільну систему міліції Красноармійська 26-річний молодик приніс рушницю «ТОЗ-63», яку він знайшов на горищі одного з будинків в селі Шевченко Червоноармійського району, де раніше мешкав його дід. За обліком зареєстрованої, вкраденої або зниклої зброї ця рушниця не значилася.