Аналітики думають, що Україна не ризикне підвищити тарифи на газ для населення

Україна, найімовірніше, не піде на підвищення тарифів на газ для населення для зниження потреб рекапіталізації Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» у найближчі два роки, що, безумовно, спричинить зростання дефіциту бюджету до 5%. Про це йдеться у звіті міжнародного рейтингового агентства Standard & Poor’s, переданому УНІАН.

«Ми переглянули наші первинні очікування щодо того, що уряд, кінець кінцем, підвищить внутрішні тарифи на газ для зниження потреб в рекапіталізації НАК «Нафтогаз України». Як результат, наша оцінка середнього розміру дефіциту розширеного уряду (дефіциту бюджету – УНІАН) на 2012-2015 рр. була підвищена з 4% до 5% ВВП», - зазначається у доповіді.

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На думку аналітиків S&P, ключовими проблемами, що також впливають на економічну ситуацію в Україні, залишаються політичні чинники, які перешкоджають проведенню структурних реформ, зокрема подальшій консолідації бюджету; труднощі, пов'язані із забезпеченням зовнішнього фінансування і фінансування бюджету; тиск на фінансову систему, що характеризується високим борговим навантаженням, у зв'язку зі значною часткою проблемних кредитів.

Як повідомляв УНІАН, підвищення тарифів на газ для населення є однією з основних умов продовження результативної співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

Крім того, основними елементами нової програми мають стати заходи, спрямовані на скорочення фіскального дефіциту і дефіциту рахунку поточних операцій, реформування банківського і енергетичного секторів з метою створення в Україні умов для стабільного економічного зростання і створення нових робочих місць.

Крім того, згідно з проектом меморандуму співпраці з МВФ, оприлюдненим у ЗМІ, умовою відновлення співпраці з Фондом має стати скорочення дефіциту державного бюджету до не більш як 2% ВВП у 2013 році і 1,9% - у 2014 році.