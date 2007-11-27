Із України депортували двох російських злодіїв в законі

Із України депортовано двох російських “злодіїв в законі” Камо С. та Вардана А.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління з питань боротьби з організованою злочинністю МВС України.

За даними прес-служби, неодноразово засуджених громадян Російської Федерації Камо С. (1961 р.н.), відомого у кримінальному світі на прізвисько «Камо», та Вардана А. (1962 р. н.), кримінальне прізвисько «Бдже», було затримано у Києві в ході спецоперації.

За інформацією оперативників, обидва прибули в Україну, щоб провести під Києвом міжнародну “сходку” “злодіїв у законі” для відновлення впливу на злочинне середовище та з метою перерозподілу сфер кримінального бізнесу.

Сьогодні обох затриманих, за рішенням Голосіївського відділу реєстрації громадян, депортовано до Російської Федерації із забороною в’їзду до України терміном на 5 років.

Як нагадали в ГУБОЗ, Камо С. вже затримували в Україні наприкінці 2006 року кримські правоохоронці за незаконне зберігання наркотиків. Тоді Київський райсуд м. Сiмферополя притягнув іноземця до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу та на підставі ст. 32 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" видворив його за межі України, із забороною в`їзду на 5 років.

Загалом, за даними прес-служби ГУБОЗ МВС, на початку 2007 року “в полі зору оперативників ГУБОЗ МВС України перебувало 15 “злодіїв у законі”. Вплив переважної більшості з них зведено нанівець: вони засуджені або залишили територію України, або відмовилися від “злодійського” статусу”.