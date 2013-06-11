На Донеччину повертається рекет часів 90-х (відео)

Банда молодиків вистежувала успішних підприємців і де погрозами, а де завдяки непрозорим натякам вимагала з них гроші, повідомляє ТСН.

Натомість підприємцям пропонували "дах" та вирішення будь-яких проблем. Нині 32-річний далекобійник Олег нарешті зітхнув з полегшенням: четверо бандитів, які кілька місяців тримали його родину у страху, тепер за ґратами.

Молодики вимагали з нього щомісячну данину, а у разі відмови загрожували відібрати бізнес і розправитися з родиною.

Апетити бандитів росли з кожним разом. Щоб розраховуватися з ними, заляканому підприємцю навіть довелося взяти кредит у банку. "Вони з мене вимагали сьогодні 8 тис. доларів. "За що?" я їм поставив запитання. Але вони мені нічого не пояснювали - просто застосовували фізичну силу", - каже чоловік.

Рекетири настільки залякали родину Олега, що дружина боялася виходити з дітьми на двір. Терпець підприємця урвався, тож він з ризиком для себе звернувся в міліцію. Оперативники відразу розробили план захоплення злочинців. Всіх чотирьох "рекетирів" затримали.

Запобіжний захід суд обирав для кожного зловмисника окремо – щоб вони не мали можливості спілкуватися. Хоча всі на суді свою провину заперечили. Адвокат вимагав відпустити затриманих під заставу. Суддя відмовив, щоб злочинці не змогли розправитися з підприємцями. За здирництво бандитам загрожує до 7 років ув'язнення.