На Одещині суддя за «правильне» рішення хотів $4000

СБУ спільно з Генеральною прокуратурою України викрила протиправну діяльність судді і секретаря судових засідань одного з районних судів Одеської області, які вимагали та отримали хабар від місцевого жителя за непритягнення його до кримінальної відповідальності.

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Як повідомили УНІАН у прес-ценрі СБУ, суддя вимагала 4 тис. доларів від підсудного за заміну реального строку ув’язнення на умовний. Гроші необхідно було передати через посередника, у ролі якого виступала секретар того ж суду.

У рамках відкритого кримінального провадження співробітники СБУ задокументували факт отримання грошей посередником.

Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання судді правоохоронці виявили та вилучили ці гроші.

Обом працівницям судової установи повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 і ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Суддю відсторонено від займаної посади.