Банки продаватимуть "зайве" з валютних надходжень фізосіб

Про це Національний банк повідомив банки в листі №29-113/6518-7094 від 14 червня з роз'ясненнями щодо обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з текстом листа, з метою обов'язкового продажу під такими надходженнями маються на увазі будь-які перекази з-за меж України на користь фізичних осіб у сумі, еквівалентній 150 тис. грн або більше за місяць, зокрема, іноземні інвестиції, які надходять на поточні рахунки фізичних осіб, переказані нерезидентами кредити і фінансова допомога, а також кошти для розміщення на депозитних рахунках.

Також, згідно з листом Нацбанку, одержана банками комісійна винагорода від міжнародних платіжних систем в іноземній валюті за надані послуги в рамках укладених договорів підлягає обов'язковому продажу на загальних підставах.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України продовжив до 19 жовтня вимоги з обов'язкового продажу 50% валютної виручки резидентів від зовнішньоекономічних контрактів (постанова НБУ №164) і щодо обмеження термінів розрахунків за зовнішньоекономічними торговими операціями до 90 календарних днів (постанова НБУ №163).

Як вважають експерти Незалежної асоціації банків України, продовження обмежень НБУ з обов'язкового продажу 50% валютної виручки і 90-денного контролю термінів розрахунків за експортно-імпортними операціями позитивно вплине на валютний ринок.