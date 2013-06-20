У Москві відкрилась фотовиставка пам’яті Геннадія Удовенка

Як повідомили УНІАН в Посольстві України в Москві, відкриваючи пам’ятний захід, посол України в Російській Федерації Володимир Єльченко розповів про життєвий та професійний шлях Удовенка, наголосивши на його особистому внескові у розбудову відносин Української держави з Росією, яскравою стороною якого стало підписання у травні 1997 року Договору про дружбу, співробітництво та партнерство (т.зв. “Великого договору”) між двома державами.

Також у заході взяли участь заступники міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін та Василь Небензя, міністр закордонних справ РФ у 1998-2004 рр. Ігор Іванов, а також керівники іноземних дипломатичних місій та представники українських громадських організацій.

У виступі Карасіна було наголошено на важливості вшанування та збереження пам’яті про видатних дипломатів сучасності світового рівня, прикладом чого слугує багаторічна діяльність Удовенка, зазначили в Посольстві.

В експозиції використані фотоматеріали з архівів МЗС України, Постійного представництва України при ООН та Секретаріату ООН. Також гостям виставки було представлено присвячене Удовенку видання «Людина Планети. Біографічне есе».

Як повідомляв УНІАН, Удовенко помер 12 лютого 2013 року на 82-му році життя.