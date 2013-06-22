Під Дніпропетровськом відновлять лінію фронту 1943 року

Про це сказав віце-прем’єр-міністр України Олександр Вілкул під час презентації Музею фортифікації під відкритим небом у Дніпропетровську, повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єр-міністра.

За його словами на двох гектарах території музею з максимальною точністю буде відтворено ділянку лінії фронту, що проходила по Дніпропетровщині в 1943 році, - з фортифікаційними спорудами, справжньою військовою технікою та зброєю часів Великої Вітчизняної війни.

Музей фортифікації включатиме чотири основні частини. Одна з них - мережа фортифікаційних споруд (окопів, бліндажів, капонірів, мінометних осередків, кулеметних точок), розгорнутих просто неба.

В головному залі Музею буде розташована експозиція з предметів побуту, нагород, документів, зброї і техніки періоду Великої Вітчизняної війни. Також в головному залі буде представлена Діорама в масштабі 1:35, на якій буде відтворений фрагмент танкової битви за Дніпропетровщину.

«Важливою частиною музею стане каплиця Пам'яті загиблим воїнам, партизанам і підпільникам, поруч з якою будуть встановлені меморіальні плити зі списками основних частин і з'єднань, які брали участь в обороні та звільненні Дніпропетровської області», - сказав Вілкул.

За його словами на території музею буде збудований кінотеатр-лекторій, в якому проводитимуться семінари, презентації, виставки.