Підводний човен "Запоріжжя" перейшов на нове місце

Як повідомив УНІАН прес-секретар командування українських ВМС капітан 1 рангу Олег Чубук, командувач ВМС України віце-адмірал Юрій Іл’їн відвідав "13-й судноремонтний завод Міністерства оборони Росії", де тривалий час ремонтувався корабель, за кілька хвилин до виходу «Запоріжжя» у Стрілецьку бухту.

Звертаючись до керівництва заводу і представників промисловості, Іл’їн щиро подякував усім за співпрацю, проведену велику роботу з відновлення технічної готовності корабля.

«Майже третину свого життя човен провів біля стін вашого заводу. Сподіваюсь, підприємство стало для човна рідним, так само і для вас «Запоріжжя» не було чужим. Завдяки спільним з промисловістю зусиллям в Україні збережено підводні сили. І я вам за це дуже вдячний», - зазначив командувач українських ВМС.

За словами Іл’їна, командування флоту має намір у подальшому утримувати човен в бойовому складі, здійснювати докові ремонти корабля. Тобто, як додав командувач, корабель буде жити нормальним життям підводного човна.

Командувач ВМС повідомив журналістам, що човен залишає завод, в якому пробув майже 11 років, у зв’язку з завершенням ремонтних робіт та роботи приймальної комісії, яку було створено наказом Міністра оборони України.

«Усі укладені стосовно ремонту підводного човна контракти виконано. Успішно проведено ходові випробування «Запоріжжя», приймальною комісією підписано відповідний акт, тому прийшов час кораблю виходити з заводу», - сказав Іл’їн.

«На разі човен завершує здачу курсового завдання ПЧ-1. Після цього екіпаж займатиметься плановою бойовою підготовкою, корабель виходитиме в море. Ми плануємо, що «Запоріжжя» візьме участь у збір-поході різнорідних сил під керівництвом начальника центру морських операцій. Крім того, «Запоріжжя» в числі інших кораблів наприкінці липня братиме участь у демонстрації бойових можливостей флоту під час відзначення у Севастополі Дня флоту України», - зазначив віце-адмірал Іл’їн.

За повідомив Чубук, ВПЧ «Запоріжжя» сьогодні ж успішно здійснив перехід і ошвартувався на підготовленому для нього тимчасовому місці у Стрілецькій бухті.

Як повідомляв УНІАН, минулого року ВПЧ «Запоріжжя» близько 10 разів виходив в море, успішно здійснив пробне занурення та занурення на перископну глибину. В липні 2012 року український човен під час святкування Дня флоту України і Дня ВМФ Російської Федерації здійснив спільне з кораблем ЧФ РФ проходження у кільватерному строю.