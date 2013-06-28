П'яний викликав спецназ, щоб помститися водієві автобуса

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Як йдеться в повідомленні, 27 червня о 10.57 до чергової частини ГУ Держслужби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області надійшов телефонний дзвінок від особи, яка назвала себе колишнім співробітником райвідділу міліції та повідомила про те, що у маршрутному автобусі сполученням м. Кременчук - с. Мозоліївка начебто знаходяться заручники.

Співробітники обласних управлінь СБУ, МВС та ДСНС України відразу виїхали на місце події. Транспортний засіб було зупинено та оглянуто на наявність будь-яких засобів ураження. Крім цього, правоохоронці перевірили усіх пасажирів автобусу і не виявили ні зловмисників, ні їхніх жертв, зазначили в прес-центрі.

Водночас поки тривала перевірка, співробітники СБУ спільно з органами міліції встановили та затримали особу, яка здійснила цей дзвінок. Ним виявився 59-річний житель с. Мозоліївка Глобинського району, який одразу зізнався, що у підрозділах органів внутрішніх справ службу не проходив. З’ясувалося, що цей чоловік був знятий із вказаного рейсу через неадекватну поведінку, зумовлену алкогольним сп’янінням. Анонімний дзвінок був помстою водієві маршрутного автобусу, зазначили в СБУ.

Стосовно затриманого громадянина України розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.