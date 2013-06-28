Україна імпортувала нафтопродуктів на 2 млрд доларів

Міндоходів не наводить порівняльних даних за аналогічний період 2012 року.

Згідно з повідомленням, найбільшими імпортерами нафтопродуктів в Україну за перші 5 місяців 2013 року стали Білорусь - 909,273 млн дол. (913 тис. тонн), Російська Федерація - 595,892 млн дол. (645 тис. тонн), Литва - 226,503 млн дол. (220 тис. тонн), Польща - 141,153 млн дол. (131 тис. тонн).

Також повідомляється, що Україна за січень-травень 2013 року експортувала до Белізу 727,258 тис. тонн нафтопродуктів на суму 762,057 млн дол., на Британські Віргінські острови - 254,051 тис. тонн на суму 143,424 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, нафтопереробна компанія «Орлен Летува» (Литва) і дочірня компанія білоруської нафтової організації «БНК» - «БНК-Україна» заявили про намір поставити в Україну до кінця 2013 року по 1 млн тонн нафтопродуктів кожна.

Україна за підсумками 2012 року імпортувала нафтопродуктів з Білорусі, РФ, Литви та інших країн на загальну суму 8,839 млрд дол.

Імпорт нафтопродуктів з Білорусі за 2012 рік становив 3,726 млрд дол., з Російської Федерації – 1,631 млрд дол., з Литви – 0,715 млрд долл, з інших країн - 1,535 млрд дол.

Експорт нафтопродуктів з України в грошовому вираженні становив 1,389 млрд дол., зокрема, до РФ - 0,489 млрд дол., на Британські Віргінські острови - 0,303 млрд дол., до Белізу - 0,212 млрд дол.