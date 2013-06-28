Завтра в Україні - грозові дощі, град і шквали

На Вінниччині та Житомирщині місцями сильні дощі, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер північно-західний, на сході південно-східний, 5-10 м/с.

Температура у західних областях вночі 10-15°, вдень 19-24° (у Карпатах вночі 5-10°, вдень 10-15°); на решті території вночі 16-21°, на узбережжі морів до 25°, вдень 25-30°, на півдні та сході до 35°.

У Києві та області у суботу очікуються короткочасні дощі, грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 16-21°, вдень 25-30°, у Києві вночі 18-20°, вдень 26-28°.

Сьогодні температура води становить у Чорному та Азовському морях 23-26°, у Дніпрі біля Києва 25°.