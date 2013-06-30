Шахрайка зняла «вроки» за 80 тисяч гривень
15:57, 30 червня 2013Суспільство
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На Хмельниччині за «зняття вроків» жінка віддала шахрайці 80 тис грн.
Магією і не пахло..
В одному із сіл Старокостянтинівського району Хмельницької області за «зняття вроків» жінка добровільно віддала шахрайці 80 тисяч гривень.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС України в Хмельницькій області, правопорушницю оголошено в розшук.
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