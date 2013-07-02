Уряд відмовився від закону про внутрішню торгівлю

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Згідно з повідомленням, таке рішення було ухвалене за результатами робочої зустрічі, якупроведеної Мінекономрозвитку за участі представників Ради підприємців при Кабінеті міністрів, Комітету Верховної Ради з питань підприємництва, регуляторної і антимонопольної політики, торгових мереж, громадських організацій.

«Нагадаємо, що раніше ситуацію у внутрішній торгівлі планувалося врегулювати ухваленням окремого закону «Про внутрішню торгівлю»... На виконання плану заходів з реалізації Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки з метою удосконалення нормативно-правової бази, що регулює торгову діяльність, підготовлено проект закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання внутрішньої торгівлі», - йдеться у повідомленні прес-служби.

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На сьогодні, зазначають в Мінекономрозвитку, проект закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання внутрішньої торгівлі», розроблений спільно з Радою підприємців при Кабміні, направлений на узгодження центральним органам виконавчої влади і громадським організаціям.

Як повідомляв УНІАН, питання про необхідність закону про внутрішньої торгівлі обговорюється з 2008 року.

У серпні 2009 року Міністерство економіки України розробило проект закону «Про внутрішню торгівлю». У Верховній Раді законопроект був зареєстрований 10 листопада 2011 року.

Документ викликав критику з боку підприємців і промисловців.

У зв'язку з обранням у 2012 році нового складу парламенту уряд відкликав законопроект для доопрацювання і внесення на розгляд Верховною Радою нового скликання.