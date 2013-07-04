Росія готова викупити додаткову емісію українсько-російського ядерного СП

03:40, 04 липня 2013
Суспільство
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Російська сторона висловила готовність профінансувати викуп додаткової емісії акцій українсько-російського спільного підприємства «Завод з виробництва ядерного палива» в розмірі 50 млн. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Кабінеті міністрів заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

«Була підтверджена готовність російської сторони про фінансування (викуп - УНІАН) чергової емісії акцій підприємства «Завод з виробництва ядерного палива» на суму приблизно 50 млн. дол.», - сказав Ставицький.

Він також повідомив, що 11 липня 2013 року в Києві відбудеться друге засідання оперативного штабу з питань будівництва заводу в смт Смоліне (Кіровоградська область) за участю українських і російських організацій.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2011 року державний концерн «Ядерне паливо» і ВАТ «ТВЕЛ» зареєстрували спільне підприємство ЗАТ «Завод з виробництва ядерного палива». Частки в акціонерному капіталі ЗАТ розподілені таким чином: 50%+1 акція належать ДК «Ядерне паливо», а 50%-1 акція – ВАТ «ТВЕЛ». Таким чином, українській стороні передано 75 001, а російській – 74 999 акцій.

Згідно із затвердженою Кабінетом міністрів у вересні 2009 року державною цільовою програмою «Ядерне паливо України» будівництво заводу з виробництва ядерного палива планувалося завершити в 2013 році. Разом з тим, саме будівництво почалося 4 жовтня 2012 року неподалік селища Смоліне (Кіровоградська обл.).

Вартість будівництва оцінюється в 1,679 млрд грн, із яких 1,092 млрд грн планується залучити як інвестиції.

У березні 2013 року акціонери СП «Завод з виробництва ядерного палива» висловили намір до 1 липня 2013 року внести до статутного капіталу заводу (шляхом проведення додаткової емісії) 84 млн. дол., збільшивши його до близько 104 млн. дол.

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