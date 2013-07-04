Міліція спростувала затримання учасників штурму у Врадіївці

Про це під час брифінгу у Врадіївці повідомив перший заступник іністра внутрішніх справ України Віктор Дубовик, повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС.

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«Правоохоронці не затримали жодного з учасників штурму райвідділку міліції смт Врадіївка. Ми проводимо найретельнішу перевірку усіх фактів. Це в інтересах МВС», - зазначив Дубовик.

Як повідомляв УНІАН, з 1 по 2 липня Врадієвський районний відділ міліції в Миколаївській області пікетували кілька сотень місцевих жителів з вимогами затримання капітана міліції Євгена Дрижака, на якого 29-річна Ірина Крашкова вказує як на учасника її згвалтування.

Наказом міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка з посади усунено начальника Управління МВС України в Миколаївській області Валентина Парсенюка і звільнено керівника Врадієвського райвідділу міліції. Увечері 2 липня прокуратура Миколаївської області затримала капітана Врадієвського райвідділу міліції Дрижака.

3 липня Центральний районний суд Миколаєва обрав для капітана Дрижака запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 15 серпня. Довідка УНІАН. 29-річну жінку у Врадієвці Миколаївської області знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства на тілі.

Потерпілу було госпіталізовано в реанімацію. 28 червня за підозрою в здійсненні згвалтування, розбійного нападу і нанесенні тяжких тілесних ушкоджень було затримано лейтенанта міліції Дмитра Поліщука і таксиста Сергія Рябіненка. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.121, ч.3 ст.152, ч.4 ст.187 КК України (нанесення тяжких тілесних ушкоджень, згвалтування, розбійний напад).