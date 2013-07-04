Круглий стіл: Перспективи видобутку сланцевого газу в Україні
У понеділок, 8 липня, о 12:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл на тему: «Перспективи видобутку сланцевого газу в Україні».
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна
Питання, винесені на обговорення:
• Сланцевий газ як фактор енергетичної безпеки України.
• Оцінка українських родовищ: проблеми та перспективи.
• Питання екологічної безпеки видобутку сланцевого газу.
• Наскільки Україна просунулася в пошуках альтернативи російському газу?
• Світовий досвід видобутку сланцевого газу. Аналіз тенденцій.
• Чи гряде переформатування європейського газового ринку?
Учасники круглого столу:
1. Сергій Клюєв – народний депутат України, заступник голови фракції Партії регіонів
2. Сергій Єрмілов – екс-міністр палива та енергетики України
3. Тарас Кутовий – народний депутат України (УДАР)
4. Олексій Лещенко – віце-президент Інституту Горшеніна, експерт з енергетичних питань
5. Юрій Корольчук – член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій
Модератор круглого столу – Володимир Застава, експерт Інституту Горшеніна.
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Згадка в новинах про даний захід про організатора дискусії – Інституті Горшеніна – обов'язкова.
УВАГА! АДРЕСА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ ЗМІНИЛАСЯ. Круглий стіл проходитиме в конференц-холі «Париж» готелю Хаятт Рідженсі Київ, за адресою м. Київ, вул. А.Тарасової, 5.