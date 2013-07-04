Круглий стіл: Перспективи видобутку сланцевого газу в Україні

16:22, 04 липня 2013
Суспільство
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У понеділок, 8 липня, о 12:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл на тему: «Перспективи видобутку сланцевого газу в Україні».

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна

Питання, винесені на обговорення:

• Сланцевий газ як фактор енергетичної безпеки України.

• Оцінка українських родовищ: проблеми та перспективи.

• Питання екологічної безпеки видобутку сланцевого газу.

• Наскільки Україна просунулася в пошуках альтернативи російському газу?

• Світовий досвід видобутку сланцевого газу. Аналіз тенденцій.

• Чи гряде переформатування європейського газового ринку?

Учасники круглого столу:

1. Сергій Клюєв – народний депутат України, заступник голови фракції Партії регіонів

2. Сергій Єрмілов – екс-міністр палива та енергетики України

3. Тарас Кутовий – народний депутат України (УДАР)

4. Олексій Лещенко – віце-президент Інституту Горшеніна, експерт з енергетичних питань

5. Юрій Корольчук – член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій

Модератор круглого столу – Володимир Застава, експерт Інституту Горшеніна.

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62

Згадка в новинах про даний захід про організатора дискусії – Інституті Горшеніна – обов'язкова.

УВАГА! АДРЕСА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ ЗМІНИЛАСЯ. Круглий стіл проходитиме в конференц-холі «Париж» готелю Хаятт Рідженсі Київ, за адресою м. Київ, вул. А.Тарасової, 5.

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