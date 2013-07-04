Круглий стіл: Перспективи видобутку сланцевого газу в Україні

У понеділок, 8 липня, о 12:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл на тему: «Перспективи видобутку сланцевого газу в Україні». Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна Питання, винесені на обговорення: • Сланцевий газ як фактор енергетичної безпеки України. • Оцінка українських родовищ: проблеми та перспективи. • Питання екологічної безпеки видобутку сланцевого газу. • Наскільки Україна просунулася в пошуках альтернативи російському газу? • Світовий досвід видобутку сланцевого газу. Аналіз тенденцій. • Чи гряде переформатування європейського газового ринку? Учасники круглого столу: 1. Сергій Клюєв – народний депутат України, заступник голови фракції Партії регіонів 2. Сергій Єрмілов – екс-міністр палива та енергетики України 3. Тарас Кутовий – народний депутат України (УДАР) 4. Олексій Лещенко – віце-президент Інституту Горшеніна, експерт з енергетичних питань 5. Юрій Корольчук – член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Модератор круглого столу – Володимир Застава, експерт Інституту Горшеніна. Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62 Згадка в новинах про даний захід про організатора дискусії – Інституті Горшеніна – обов'язкова. УВАГА! АДРЕСА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ ЗМІНИЛАСЯ. Круглий стіл проходитиме в конференц-холі «Париж» готелю Хаятт Рідженсі Київ, за адресою м. Київ, вул. А.Тарасової, 5.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter